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Более полумиллиона жителей Иркутской области оформили онлайн-платежки

Каждый второй житель Иркутской области перешел на электронные квитанции. За три года количество людей, кто сделал выбор в пользу электронного документа, стало больше на 37%. Данные приводит «Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+).

У квитанций в онлайн-формате множество преимуществ. Они приходят раньше, чем бумажный вариант. Такую квитанцию не вытащат из почтового ящика и не потеряют при доставке, а это значит, что никто не сможет узнать персональные данные. Можно сохранить документ на мобильное устройство и посмотреть его в любое удобное время. И кроме того, онлайн-документ – это экологично.

– Мы подсчитали, чтобы печатать все квитанции требуется 2400 пачек бумаги ежемесячно. Сырьем для ее производства являются деревья. Если все жители Иркутской области перейдут на электронные квитанции, удастся сохранить около 1200 деревьев за год. Это станет ощутимым вкладом в экологическую обстановку региона, – говорит руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыта» Андрей Сугоняко.

Перейти на электронные квитанции можно самостоятельно, через мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт» или в личном кабинете на сайте компании. Надо поставить галочку напротив строки «счет по e-mail» и нажать кнопку «сохранить информацию».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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