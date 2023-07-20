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Зерновая сделка обернулась потерями для российских аграриев в $1,2 млрд

А для производителей удобрений в $1,6 млрд., передают «Известия» заявление президента России Владимира Путина на совещании с правительством 19 июля.

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Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев добавил, что транспортные расходы при экспорте зерна из РФ сильно выросли из-за невыполнения условий зерновой сделки. По оценкам президента, она привела к потере $1,2 млрд для российских аграриев, а убытки производителей удобрений из-за роста стоимости фрахта судов и финансовых расчетов и вовсе оцениваются в $1,6 млрд.

Дмитрий Патрушев уточнил, что на данный момент собрано уже более 21 млн тонн зерна. Однако сейчас продолжение зерновой сделки потеряло всякий смысл, подчеркнул Владимир Путин. России нужны не обещания, а действия: должны быть убраны все препятствия для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. «В том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT», – напомнил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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