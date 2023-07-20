Московская промышленность идет в рост

Займы столичных предприятий с 2017 года превысили 4 млрд рублей, передают «Известия» слова заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдает столичным предприятиям займы на льготных условиях. На данный момент кредиты получили уже более 30 компаний. Среди них производители продуктов питания, микроэлектроники, огнеупоров, косметики, нетканых материалов и медоборудования. В результате поддержки заводы наращивают инвестиции для собственного развития. Кроме того, это помогает модернизировать инфраструктуру и оборудование, а также создать новые рабочие места, пояснил Владимир Ефимов.

– Деятельность столичных компаний не ограничена Москвой. Они часто работают по всей России, поэтому целевые займы от Москвы идут на развитие всей экономики РФ. Есть восемь видов целевых займов: приобретение нового оборудования, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, развитие экспорта (включая АПК и прочие), покупка сетевого, компьютерного или серверного оборудования, программного обеспечения, а также покрытие кассового разрыва, – пояснил эксперт.