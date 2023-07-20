Чем грозит России замедление китайской экономики?

Рост ВВП КНР во втором квартале составил 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это существенно ниже прогнозов аналитиков. Об этом сообщают «Известия».

Для России рост китайской экономики – важная тема, так как Москва в последние годы значительно увеличила свой и без того солидный товарооборот с Пекином. Но влияние КНР на Россию может быть и опосредованным – через общий спрос в мировой экономике. Как рассказала в беседе с «Известиями» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, Китай – крупнейший импортер сырья в мире, и ухудшение прогнозов роста его экономики может означать меньший спрос на сырье и товары, импортируемые из других стран.

– Мировые цены на сырье сейчас ниже, чем они могли бы быть, если бы китайская экономика развивалась согласно прогнозу. Тем не менее во внешней торговле Китая и России пока всё хорошо: по данным китайской статистики, за последние полгода товарооборот между странами вырос на 40,6% и достиг рекордных $114,5 млрд, – отметила эксперт.

Впрочем, рост товарооборота связан преимущественно с увеличением китайских поставок в РФ (в частности, автомобилей), в то же время импорт из России выглядит более сдержанным, добавляет собеседница.