Восток держит путь к черноморским курортам

Ежегодно Краснодарский край посещает более 15 миллионов человек. По оценкам экспертов около 60% от турпотока отдают предпочтение летнему сезону со средней продолжительностью в 12-13 дней. Специалисты МегаФона проанализировали онлайн‑трафик и определили популярные места любителей пляжного досуга в регионе.

Черноморские курорты подходят для отдыха, каникул и оздоровления. Воздух, теплое море, песчаные и галечные пляжи, красивая природа, много солнца — основные причины, по которым этот регион пользуется высоким спросом.

Города и поселки принимают гостей вдоль всего побережья — от Анапы до Сочи. Можно выбрать локацию под любой запрос и ожидания: для детей, молодежи или тех, кто хочет полностью отключиться от суматохи.

Помимо солнцезащитного крема, панамы и сланцев, в первую половину лета абоненты МегаФона не забыли взять с собой и смартфон. Находясь на береговых линиях, они активно выходили в Сеть, а также совершали и принимали звонки. Из них 63% предпочли провести отпуск в Сочи, 37% отправились в сторону Анапы, Геленджика и Новороссийска.

Дальневосточники поддерживают общероссийские летние тренды. Они также выбирают для отпуска морское побережье в Сочи – летом сюда прилетает в 2,5 раза больше отдыхающих, чем в Геленджик, Анапу и Новороссийск. Несмотря на долгую дорогу и сложные маршруты до сочинских пляжей жители восточных регионов с начала лета увеличили турпоток на 24% относительно аналогичного периода прошлого года. В Сочи больше всего едут из Якутии, Хабаровского края, Иркутской области и Забайкалья.

Вместе с тем отдых на Черном море стал больше привлекать жителей Бурятии – в столицу летнего отдыха россиян их летит на 50% больше, чем годом ранее.

Пользователи, проделавшие долгий путь с Дальнего Востока в Сочи и Адлер, уже проговорили более 400 тысяч минут – это почти 9 месяцев непрерывного общения, сгенерированный трафик составил почти 35 терабайт.

Для того, чтобы предоставить стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам для многочисленных гостей Краснодарского края МегаФон развивает инфраструктуру связи. С начала года оператор построил и модернизировал свыше 235 объектов связи в более чем 30 населенных пунктах региона. Путешественники могут загружать карты, звонить близким, делиться контентом в социальных сетях и мессенджерах в любое удобное для них время.