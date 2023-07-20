Куда иркутяне едут в летний отпуск?

Аналитики Яндекс Путешествий выяснили, какие туристические направления иркутяне выбрали для летнего отпуска в 2023 году: для этого специалисты изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов продолжительностью от 7 до 14 дней. 89% пользователей сервиса остались в России, в страны ближнего и дальнего зарубежья отправились 6% и 5% соответственно.

Наиболее популярными странами для отпусков за границей стали:

Таиланд

Киргизия

Турция

Армения

Китай

Среди конкретных зарубежных направлений лидируют – Бангкок, Бишкек, Ош, Ереван и Анталья.

Из российских направлений наиболее популярными для летнего отпуска стали:

Москва

Сочи

Санкт-Петербург

Владивосток

Красноярск

Минеральные Воды

Калининград

Южно-Сахалинск

Анапа

Казань

Отпускные путешествия иркутян этим летом и по России, и по зарубежным странам продлятся около 10 дней. Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека составит 23 900 ₽, цена аналогичного перелета в страны ближнего зарубежья – 39 500 ₽, а в страны дальнего зарубежья — 57 000 ₽. Ночь в отеле во время отпуска этим летом обойдётся в среднем в 6 300 ₽ по Росcии и 8 100 ₽ – за границей.

В целом, по стране 81% пользователей сервиса остались отдыхать летом в России, в страны ближнего и дальнего зарубежья отправились в отпуск 8% и 11% соответственно. Самые популярные страны для летнего отпуска — Турция, Армения и Казахстан, а наиболее популярные заграничные города — Ереван, Анталья и Стамбул. Из российских направлений для летних отпусков у россиян лидируют Сочи, Санкт-Петербург и Анапа.

Яндекс Путешествия помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Каждый месяц Яндекс Путешествиями пользуются более 20 млн человек.