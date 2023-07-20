Проект «День Ч» участвует в федеральном конкурсе профессионального мастерства

Проект «День Ч» стал номинантом XII конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2023». Генеральным партнером проекта ежегодно выступает ИНК.

Финалистов конкурса определят в 13 номинациях, «День Ч» участвует в двух: «Чтение XXI века. Лучшие проекты компаний по продвижению книги и чтения» и «Чтение XXI века. Лучшие всероссийские и региональные проекты по продвижению книги и чтения».

В первой номинации организаторы представляют проект «Праздник чтения День Ч», который проходит в Иркутской области с 2018 года в офлайн- и онлайн-форматах. В мероприятии принимают участие писатели, иллюстраторы, издатели. Участникам доступны тематические выставки, книжные ярмарки, лектории и мастерские.

Во второй номинации презентуется всероссийская акция «Час чтения». Это читательский флешмоб, который проходит совместно с российским издательством «Настя и Никита» с 2022 года. Участники акции из разных городов и поселков страны читают одну и ту же книгу, а после обсуждают прочитанное.