Эн+ провела открытый урок о влиянии микропластика на окружающую среду в ангарском детском лагере «Звездный»

Ребятам из ангарского детского лагеря «Звездный» представители Эн+ рассказали про уникальный животный мир Приангарья, затронули вопросы загрязнения Байкала и влияния микропластика на окружающую среду. Всего на уроке присутствовало более 200 детей, по итогам занятия они получили памятные подарки от организаторов.

Учебная программа уроков разработана ассоциацией «Байкал без пластика» и включает рассказы о преимуществах отказа от пластиковой посуды, пакетов и неэкологичных моющих средств, сортировки мусора и его переработки и пр. Особое внимание уделяется информации о волонтерском движении, чья работа может помочь снизить воздействие на экосистему Байкала.

Ребята в ответ рассказали о своих достижениях в плане осознанного экологического потребления. Так, оказалось, что некоторые семьи уже полностью отказались от пластиковых пакетов и посуды. Более того, несколько ребят уже заявили о желании стать волонтерами и принять личное участие в экоакциях на Байкале.

Всего до конца лета планируется провести до 20 уроков для тысяч ребят.

Проведение подобных мероприятий для детей по замыслу организаторов должно сформировать у детей бережное отношение к окружающей среде. Спикерами в различных локациях эко-марафона выступают экологи и специалисты по устойчивому развитию компаний-участников Ассоциации: СБЕР, Эн+, РТ-НЭО, РЖД, Прибайкальский национальный парк.

Ассоциация «Байкал без пластика» была создана в мае 2022 года представителями бизнеса, НКО, государственных и образовательных учреждений Иркутской области и Республики Бурятия. Активное участие в разработке программы Ассоциации принимал основанный Олегом Дерипаской российский энергохолдинг Эн+. Участники Ассоциации выступают за разработку комплекса мер по выводу из оборота одноразовой пластиковой продукции, обеспечение прибайкальских регионов инфраструктурой раздельного сбора отходов и распространение экологической культуры среди населения и туристов.