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Автозаводам ушедших марок нашли применение

Там планируют запустить производство газовых двигателей, узнали «Известия».

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Сейчас в России в простое находятся два моторных завода. Это корейский Hyundai WIA, его запустили в Санкт-Петербурге в сентябре 2021 года, а в марте 2022-го он прекратил работу вместе с головным машинным заводом компании. И завод двигателей Volkswagen в Калуге, начавший работу в 2015-м и тоже приостановленный в марте 2022-го. Hyundai официально не сообщала о дальнейшей судьбе своих площадок в РФ. Активы же Volkswagen в мае этого года были проданы структуре дилерского холдинга «Авилон». В российском офисе Hyundai и в AGR (экс-представительство VW в РФ) отказались от комментариев «Известиям».

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что системно поддерживают широкую отраслевую кооперацию, в том числе среди производителей автомобилей на газомоторном топливе. При этом использование мощностей ушедших из России иностранных брендов и введение обязательной планки по производству требуют комплексного анализа, а также соответствующей динамики развития газозаправочной инфраструктуры, за которую отвечает Минэнерго.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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