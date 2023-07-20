9,19 тыс. рублей – средний размер микрозайма в июне

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2023 года средний размер микрозайма составил 9,19 тыс. рублей. За прошедший месяц данный показатель практически не изменился, его рост составил всего 0,4% (в мае 2023 года – 9,16 тыс. руб.). После снижения в начале года, к лету средний размер микрозайма смог лишь вернуться на уровень 9 тысяч рублей, который сохранялся большую часть 2022 года.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в июне 2023 года также изменился незначительно, увеличившись всего на 1,6% (в июне 2022 года – 9,05 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в июне 2023 года был зафиксирован в:
- Москве (11,26 тыс. руб.),
- Санкт-Петербурге (10,42 тыс. руб.),
- Московской обл. (10,25 тыс. руб.),
- Ханты-Мансийском АО (10,09 тыс. руб.),
- Ростовской обл. (9,54 тыс. руб.).
В июне 2023 года динамика среднего чека микрозайма в регионах РФ носила разнонаправленный характер. По сравнению с предыдущим месяцем наибольшее снижение данного показателя продемонстрировали:
- Архангельская обл. (-2,9%),
- Ленинградская обл. (-2,7%),
- Ставропольский край (-2,2%),
- Саратовская обл. (-0,9%),
- Иркутская обл. (-0,8%).
В свою очередь в ряде регионов РФ средний размер займа «до зарплаты», напротив в:
- Республике Саха (Якутия) (+4,3%),
- Удмуртской Республике (+2,8%),
- Алтайском крае (+2,7%),
- Оренбургской обл. (+2,1%),
- Республике Башкортостан (+2,0%).
В Москве данный показатель за месяц не изменился, а в Санкт-Петербурге увеличился несущественно – на 0,4%.
«После снижения в начале года, в мае-июне средний чек микрозайма вернулся к показателям прошлого года, достигнув сравнительно невысокого уровня в 9 с небольшим тысяч рублей, – комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – На наш взгляд, отсутствие серьезной динамики среднего чека микрозаймов в последнее время свидетельствует об относительно стабильных потребностях клиентов микрофинансовых организаций в денежных средствах «до зарплаты».