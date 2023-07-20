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9,19 тыс. рублей – средний размер микрозайма в июне

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2023 года средний размер микрозайма составил 9,19 тыс. рублей. За прошедший месяц данный показатель практически не изменился, его рост составил всего 0,4% (в мае 2023 года – 9,16 тыс. руб.). После снижения в начале года, к лету средний размер микрозайма смог лишь вернуться на уровень 9 тысяч рублей, который сохранялся большую часть 2022 года.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в июне 2023 года также изменился незначительно, увеличившись всего на 1,6% (в июне 2022 года – 9,05 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в июне 2023 года был зафиксирован в:

  • Москве (11,26 тыс. руб.),
  • Санкт-Петербурге (10,42 тыс. руб.),
  • Московской обл. (10,25 тыс. руб.),
  • Ханты-Мансийском АО (10,09 тыс. руб.),
  • Ростовской обл. (9,54 тыс. руб.).

В июне 2023 года динамика среднего чека микрозайма в регионах РФ носила разнонаправленный характер. По сравнению с предыдущим месяцем наибольшее снижение данного показателя продемонстрировали:

  • Архангельская обл. (-2,9%),
  • Ленинградская обл. (-2,7%),
  • Ставропольский край (-2,2%),
  • Саратовская обл. (-0,9%),
  • Иркутская обл. (-0,8%).

В свою очередь в ряде регионов РФ средний размер займа «до зарплаты», напротив в:

  • Республике Саха (Якутия) (+4,3%),
  • Удмуртской Республике (+2,8%),
  • Алтайском крае (+2,7%),
  • Оренбургской обл. (+2,1%),
  • Республике Башкортостан (+2,0%).

В Москве данный показатель за месяц не изменился, а в Санкт-Петербурге увеличился несущественно – на 0,4%.

«После снижения в начале года, в мае-июне средний чек микрозайма вернулся к показателям прошлого года, достигнув сравнительно невысокого уровня в 9 с небольшим тысяч рублей, – комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – На наш взгляд, отсутствие серьезной динамики среднего чека микрозаймов в последнее время свидетельствует об относительно стабильных потребностях клиентов микрофинансовых организаций в денежных средствах «до зарплаты».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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