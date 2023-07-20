Министр высшего образования РФ ознакомился с научными разработками ИРНИТУ

Ему представили беспилотную систему самолетного типа, систему трекинга сотрудников на удаленных промышленных компаниях, технологии изготовления и ремонта деталей самолетов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Министр Валерий Фальков и губернатор Игорь Кобзев посетили Центр маркшейдерских и геодезических разработок, созданный ИРНИТУ по программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». – Общая сумма грантов на реализацию программы развития ИРНИТУ в период с 2021 по 2023 годы составила 793 млн рублей, – сказал ректор Михаил Корняков.

Также гостям продемонстрировали высокотехнологичное оборудование – лазерно-измерительную систему ЛИС-1.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Конструкторские решения иркутских инженеров-маркшейдеров позволяют оперативно и точно произвести работы в самых сложных шахтных стволах, предоставить заказчику максимальный объем информации и тем самым своевременно принять решения, от которых зависит безопасность и работоспособность предприятия. Разработка уникальная и не имеет аналогов в отечественной маркшейдерии.

Сегодня в Центре работают 35 человек, 85% из которых – молодые ученые до 39 лет. Он является постоянно действующей производственной базой для получения практических навыков студентов.

Кроме того, Валерий Фальков и Игорь Кобзев осмотрели территорию, на которой планируется строительство межвузовского кампуса.