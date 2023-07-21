Иркутяне готовы осваивать рабочие специальности ради высоких зарплат

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, готовы ли соискатели из Иркутской области сменить свою текущую профессию на квалифицированную рабочую специальность, и какая именно работа их интересует.

В среднем, опрошенные жители Приангарья оценивают удовлетворенность своей текущей профессией на 3,4 балла из 5 (в целом по стране эта оценка также составила 3,4 балла), где «1» – абсолютно не довольны, «5» – полностью довольны. По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2020 году, в Иркутской области произошло снижение этой оценки на 0,2 балла (с уровня 3,6).

На вопрос, готовы ли вы сменить свою текущую профессию на квалифицированную рабочую специальность, 34% ответов опрошенных из Иркутской области были отрицательными, еще 31% могли бы принять такое решение при крайней необходимости. Однако, 55% ответов (можно было выбрать несколько вариантов), показали готовность соискателей из региона к переквалификации в рабочие профессии: из них 26% – в случае гарантированного трудоустройства, 20% – при условии бесплатного обучения новой специальности, а 9% готовы к такому шагу в любом случае.

Топ-5 причин, по которым респонденты сменили бы профессию на квалифицированную рабочую специальность: перспектива профессионального роста и заработка, превышающего заработок в нынешней профессии (51%), более широкие возможности для трудоустройства (41%), возможность зарабатывать, занимаясь тем, что когда-то являлось хобби или увлечением (37%), осмысленная профессиональная самоидентификация и дополнительный источник заработка (по 35%).

Интересно, что мужчины чаще женщин готовы к переходу в рабочие специальности, причем лидирующей мотивацией для них стали возможность профессионального роста и увеличения дохода (57% и 48% соответственно).

В топ рабочих специальностей, на которые соискатели готовы сменить свою нынешнюю профессию, вошли кондитер, пекарь, повар, швея, электрик, автомеханик, оператор конвейера, столяр и машинист. При этом по ряду профессий респонденты стали чаще указывать, что готовы их выбрать (в 2023 году по сравнению с 2020-м), это зафиксировано в отношении таких специальностей как механик, наладчик, кузнец, токарь, фрезеровщик и слесарь.

С другой стороны, есть противники смены «беловоротничковой» профессии на «синюю». Как правило, данные респонденты заявляют, что не готовы перейти на рабочую специальность, потому что заработок в нынешней профессии превосходит возможный доход в качестве рабочего (39%), еще 37% ответили, что слишком много учились и набирались опыта, чтобы начинать все заново, 33% считают, что рабочие специальности не для них, а 30% отметили, что имеют перспективы карьерного роста в нынешней профессии, поэтому незачем уходить из нее.