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Проект о трудовом воспитании школьников приняла Госдума

Закон предлагает дополнить понятие «воспитание» ответственным отношением к труду, говорится на сайте ГД.

Еще одна новелла закона – введение понятия профориентации для школьников. Авторы инициативы считают, что занятия по профориентации помогут школьникам выбрать профессию, например благодаря экскурсиям на предприятия. Ответственным за порядок реализации мероприятий по профориентационной деятельности в школьной программе становится Минпросвещения РФ.

Авторами инициативы стали представители всех фракций. «Учителя и родители просят депутатов, чтобы трудовое воспитание вновь стало неотъемлемой частью школьной программы.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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