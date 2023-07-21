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Кудрин, «Тинькофф» и «Юнистрим» попали под санкции США

Они появились в списке Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN). С людьми и организациями, внесенными в него, гражданам и юрлицам США запрещено вести бизнес. Об этом пишет РБК.

В Тинькофф Банке назвали санкции ожидаемыми. «Сейчас мы выясняем, какое влияние будут иметь введенные санкции. Продукты, сервисы и приложения «Тинькофф» работают как обычно», – говорится в сообщении финансовой организации.

Локо-Банк отметил, что ограничения затронут расчеты в долларах. «Локо-Банк завершит все операции в долларах США до 18 октября 2023 года. Введенные ограничение не влияют на работу Банка внутри России. Все продукты и онлайн-сервисы доступны в обычном режиме», – сообщили в банке.

В Кремле подчеркивали, что «даже самые жесткие санкции никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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