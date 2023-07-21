Япония увеличила импорт российского зерна

На 509,7% за первые пять месяцев 2023 года, сообщают «Известия» со ссылкой на министерство финансов Японии.

– Поставки составили 46 тыс. т, против 7 тыс. т годом ранее. При том, что экспорт зерна из России исчисляется десятками миллионов тонн, доля России на рынке зерна в Японии осталась практически нулевой (0,5%), – подсчитал эксперт.

Такого же мнения придерживается эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

По его словам, Япония в последние десятилетия находилась в конце первой десятки российских торговых партнеров, формируя около 3% российской внешней торговли. Причем основной объем российского экспорта традиционно составляет минеральное сырье, японцы же активно поставляют в Россию автотранспорт.

Такие значительные проценты роста сами по себе не дают повода ни для оптимизма, ни для пессимизма, добавил доцент кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета политических исследований Института общественных наук РАНХиГС Максим Гамалей.