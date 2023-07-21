«Свободная касса». Известных блогеров Иркутска пригласила в супермаркет Слата накануне Дня торговли

Одна из крупнейших торговых сетей Восточной Сибири «Слата» пригласила в супермаркет Иркутска известных журналистов, блогеров, ведущих и даже экс-мэра Иркутска.

Первое испытание – это работа на кассе, второе – выпекание знаменитых блинчиков, и напоследок – выкладка товара.

После обстоятельного инструктажа каждый из гостей обслуживал посетителей магазина на кассе, стараясь ничего не напутать и не создать очереди. Благо, за спиной стояли бдительные наставники, которые готовы были прийти на помощь в любую минуту.

«В какой-то момент начинаешь паниковать»

«Огромный поток народу, полные тележки товаров, самые сложные из них те, которые нужно взвешивать, выпечка и которые имеют маркировку. И многие люди действительно спешат. Если бы не мой наставник, я бы, наверное, не справилась. В какой-то момент, несмотря на умение общаться с людьми, начинаешь паниковать», – Галина Тюрнева, ведущая новостей на радио «Комсомольская правда».

«Легко пробую себя в любой профессии»

«Бурными эмоциями меня не испугать, работать с людьми люблю. Единственное, что вызвало трудности, – комбинации клавиш на кассе, их так много, все сразу не запомнишь. Вообще для меня не в новинку пробовать навыки другой профессии. В молодости мне тоже довелось работать продавцом. Труд продавца-кассира психологически очень сложный, при этом нужно быть и внимательным, и вежливым, с высокой стрессоустойчивостью», – Виктор Кондрашов, экс-мэр, депутат Законодательного Собрания Иркутской области.

«Работа на кассе напомнила армию»

«После этого эксперимента моя жизнь разделилась на до и после. Я никогда не ощущал на себе столь пристальных взглядов посторонних людей, которым от меня что-то надо. Хоть встреча с людьми для меня – история привычная, мы тоже работаем в сфере услуг. Но здесь ты сидишь на кассе, стоит очередь, и всем нужно быстрее, все торопятся, и ты как бы для этих людей существуешь как функция. А еще эта большая ответственность, внимание, работа с деньгами. я не понимаю, как тут можно быть постоянно в тонусе, с улыбкой. Работа на кассе напомнила мне армию, когда ты должен быстро собирать-разбирать автомат, все тебя торопят, кто-то кричит, а ты должен быть собран», – Александр Мальм, продюсер, журналист, директор интернет-канала «Слива».

«Кастинг начался прямо на кассе»

«Мне сегодня уже не раз задавали вопрос – как тебе в роли кассира? Мне как человеку, снимающему кино, это легко, я всегда должен видеть все роли и уметь их проживать. Я легко могу быть и кассиром, и таксистом, и режиссером. Даже сегодня ко мне на кассу подошла девушка, которая весьма смутилась, увидев меня. Держа в руках товары явно для отдыха, но она быстро собралась и сказала: «Посмотрите, ведь я «настоящая» актриса!», быстро отыграв уже свой экспромт», – Роман Буркало, генеральный продюсер Burkalo Company.

Опыт на кассе потрясающий, но я думал, что будет значительно сложнее. Это работа, которую можно довести до автоматизма и быть хорошим и быстрым кассиром. Наверное, сложнее эмоционально включаться к каждому покупателю, потому как все-таки кассир, на мой взгляд, дарит эмоции, оставляет приятное впечатление о покупке. Эта профессия определенно заслуживает уважения.

«Очень волнительно продавать подакцизные товары»

«В одно время у меня была легкая звездная болезнь и мне казалось, да чтобы я, да когда-нибудь в сферу услуг или обслуживания – да ни боже мой! Но ценности и взгляды постепенно сменились, а сегодня еще больше в этом убедилась. На мой взгляд, это совсем нелегко – это целый день за кассой, смена 12 часов, в постоянной концентрации и с огромной ответственностью. Как мне сказали, что в день через кассира проходит 500 – 600 покупателей и тысячи товаров. Я не представляю, как они это делают. При этом у кассира максимально короткое окно между одним покупателем и другим. А как волнительно продавать подакцизные товары», – Ирина Белогривая, телеведущая, главный редактор ТК «АИСТ».

«Покупать определенно легче»

«Я обращал внимание на настроение покупателей, сидя на месте кассира. И я понял, как же сложно им переключаться и сохранять спокойствие, если вдруг покупатель был в не духе, а дальше уже следующий и следующий. Легче мне далась работа на блиннице, с удовольствием пек блины, вспоминал, как в детстве это делали с мамой. Блины из «Слаты» очень люблю и покупаю всегда. Мой топ товаров из «Слаты» – пельмени, наггетсы, макароны и газировка», – Николай Прокопьев, тик-ток-блогер.

Ко мне на кассе сегодня шли покупатели с фруктами и овощами, которые нужно было взвешивать и вбивать вручную - это было очень волнительно и сложно, коды очень длинные.

«Я вышла из рамок своих представлений»

«Я с удовольствием пробую новое, для меня это заряд эмоций! Но сегодня это был не столько выход из зоны комфорта, сколько из тех представлений, которые были у меня ранее. Честно, я думала, быть кассиром в супермаркете – дело весьма простое, но когда сама оказалась за кассой. Здесь нужно быть максимально продуктивной и быстрой, включенной, стрессоустойчивой – это такой колоссальный труд! Мне сегодня попадались очень разные покупатели: и очень позитивная, улыбчивая и общительная женщина, от которой я прямо зарядилась теплом, и другие, которые торопились, были недовольны и резки. Приходилось не только их обслуживать, но и как-то себя перестраивать, стараться оставить у них приятные ощущения и настроение от похода в магазин», – Алена Малышева, радиоведущая, кинопродюсер, директор Детской школы кино.

Кстати, опытный кассир, помогавший гостям и стажирующий многих новичков, Оксана Седых отметила: мужчины вообще осваивают это мастерство гораздо быстрее. Вот вам и женская профессия!

– Участники нашего эксперимента справляются неплохо, – отметила Наталья Горнакова, главный наставник у кассы. – Они привыкли работать с людьми, легко вступают в контакт, в отличие от некоторых начинающих сотрудников, которым бывает сложно привыкнуть к такому потоку совершенно разных людей. Поэтому и стажировка у всех длится по-разному. Кому-то хватает нескольких дней, чтобы полностью освоиться, кто-то нуждается в поддержке дольше. Главное, чему мы учим всех: покупатель – это всегда желанный гость, которому нужно, чтобы его обслужили быстро и доброжелательно. Ведь мы хотим, чтобы он вернулся, а для этого важно настроение!