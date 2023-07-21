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«ИНК-Капитал» запускает грантовый конкурс «Молодежь PRO Север»

 АО «ИНК-Капитал» объявляет о начале грантового конкурса «Молодежь PRO Север» для граждан РФ от 18 до 35 лет.

Конкурсантам необходимо разработать проект, направленный на формирование и продвижение бренда северных территорий (Усть-Кутского, Киренского, Катангского, Нижнеилимского районов, Усть-Кута и Иркутска) по нескольким направлениям: создание мест отдыха, благоустройство территорий, здравоохранение, образование, продвижение промышленного туризма и др. Автор лучшего проекта получит грант 300 тысяч рублей.

Подать заявку на участие могут граждане России от 18 до 35 лет, оргкомитет принимает индивидуальные и командные работы. В составе жюри - топ-менеджеры ИНК, лидеры общественного мнения (эксперты мнений по вопросам северных территорий, территориального планирования/развития).

Для участия в конкурсе необходимо до 25 августа 2023 года (включительно) направить по адресу prosever@irkutskoil.ru :

  • заполненную форму заявки на участие в конкурсе;
  • согласие участников на обработку персональных данных;
  • конкурсную работу, отвечающую требованиям положения о конкурсе;
  • при наличии: письмо-поддержку со стороны администрации, на территории которой планируется реализация проекта, или партнеров проекта, готовых оказать софинансирование.

Победителей объявят до 06 октября в рамках VII Байкальского международного риск-форума (БРИФ). 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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