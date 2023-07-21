Обладателем призового миллиона рублей стал вкладчик с Сахалина

Банк «Открытие» провел розыгрыш 1 миллиона рублей среди всех клиентов, оформивших вклад «Счастливый». Депозит был запущен в честь достижения миллиона вкладчиков, которые доверили банку свои сбережения. Счастливого обладателя миллиона определил генератор случайных чисел. Им стал 44-летний житель Сахалинской области Антон, открывший вклад на минимальную сумму — 50 тысяч рублей.

Узнав от представителя банка о победе, Антон не скрывал радости. Он сообщил, что уже более двух лет активно пользуется продуктами банка — у него в «Открытии» есть зарплатная карта, накопительный счет и кредит.

Открыть вклад «Счастливый» Антон решил специально из-за розыгрыша миллиона рублей. «Я узнал про вклад и акцию, увидев баннер в мобильном приложении. Были свободные деньги, решил, почему бы и нет. Не рассчитывал победить, но было интересно, поэтому рискнул», — рассказал Антон.

Призовой миллион победитель, по его словам, собирается инвестировать в собственное развитие, а погашать кредит в банке досрочно не намерен, поскольку выплаты по нему небольшие.

Промовклад «Счастливый» в «Открытии» можно было оформить до 10 июля. Среди открывших депозит клиентов состоялись четыре розыгрыша повышенной ставки плюс 1 процент к базовой. Всего по итогам розыгрышей победителями стали 1 062 вкладчика. Общая сумма дополнительных процентов, которые будут выплачены победителям, превысит 3,5 миллиона рублей.

Оформить депозит по ставке до 7,8% годовых могли как новые, так и действующие клиенты банка. Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей.