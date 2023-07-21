«Экокожа» и «экомех» уйдут с прилавков

С предложением запретить обозначения «экокожа», «веганская кожа» и «экомех» в Совфед обратился Российский союз кожевников и обувщиков. Об этом узнали «Известия».

В начале июля в Совете Федерации прошла рабочая группа под председательством сенатора Вячеслава Тимченко, на которой обсуждали вопросы, связанные с терминами «экокожа», «веганская кожа» и «экомех». Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) предложил внести поправки в закон о защите прав потребителей и ограничить использование таких приставок к слову «кожа». Об этом рассказала гендиректор ассоциации Александра Андрунакиевич.

Она уточнила, что сенаторы позитивно восприняли это предложение: осенью они обсудят этот вопрос в более широком составе на парламентских слушаниях.

В РФ нет стандарта производства «экокожи», «веганской кожи», «экомеха» (для обуви), этими терминами участники рынка обозначают различные искусственные материалы, тем самым вводят в заблуждение потребителей, рассказали в РСКО. Люди считают, что такой материал – это экологические натуральная кожа и мех.