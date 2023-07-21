Стратегию устойчивого развития туризма обсудили на конференции ассоциации «Байкал без пластика»

Встреча «Современные тренды и вызовы в туристическом секторе Прибайкалья» прошла 21 июля в Байкал Бизнес Центре. На площадке побывали представители турсектора, крупного и среднего бизнеса.

Эксперты обсудили важные аспекты формирования устойчивой индустрии отдыха на территории Байкальского региона. Конференция стала площадкой для выработки практических решений по сохранению уникального природного наследия и привлечению отдыхающих.

На сессиях спикеры рассмотрели международные тренды, культурные и инфраструктурные стороны становления ответственного туризма, проблемы внедрения «зеленых инициатив» на Байкале, и дальнейшие шаги по развитию инфраструктуры региона. Участники уделили отдельное внимание важности отказа от одноразовой пластиковой продукции и переходу на альтернативные варианты из бумаги и древесины.

Экспертами на сессиях выступили топ-менеджеры компаний Эн+, СБЕР, Байкал.Центр, РТ-НЭО, УК «Группа отелей Легенда», основатели туристичечких и маркетинговых агентств «Miksan Adventures», «Сфера Байкала» и «Геобренд», представители агентства по туризму Иркутской области и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«Движение в сторону отказа от пластиковой продукции станет основой для формирования экологического мышления. Отказ от пластика открывает новые возможности для бизнеса в общем, и для индустрии отдыха, в частности. Идеи по экологическому развитию Байкальского региона, предложенные спикерами, будут взяты в работу ассоциацией «Байкал без пластика» для дальнейшего воплощения их в жизнь», – Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию Эн+.

В завершении конференция спикеры обсудили идею формирования бренда «Экологическое сердце Сибири». Участники заявили о важности создания единого эко-бренда региона для привлечения отдыхающих и инвесторов. Спикеры подчеркнули, что для этого необходимо пересмотреть существующие практики и взаимодействие между бизнесом, государственными структурами и некоммерческими организациями.

Фундаментом будущего эко-бренда станет устойчивая туристическая инфраструктура, в основе которой будет отказ от пластиковой продукции.

«В рамках устойчивого развития туристического сектора Прибайкальского региона не существовало чёткого объединяющего фактора. Формирование единого эко-бренда позволит бизнесу, государственным структурам и НКО сфокусироваться на единой цели. Направление общих усилий в одну сторону поможет Прибайкалью стать примером экологического развития для всей страны», – Андрей Бородин, руководитель волонтерских проектов БАЙКАЛ.ЦЕНТР.

Ассоциация «Байкал без пластика», созданная в мае прошлого года представителями бизнеса, НКО и государственных учреждений, впервые проводит конференцию подобного формата. В этому году ассоциацией, формирование которой шло при активном участии основанного Олегом Дерипаской холдинга Эн+, будет организовано еще одно мероприятие с участием представителей малого и среднего предпринимательства Иркутской области и Республики Бурятия для формирования предложений по субсидированию изготовителей экологичной упаковки.