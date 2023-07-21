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Ювелирный маркетплейс запустят в России в марте 2024 года

Онлайн-платформа для торговли ювелирными изделиями стран ЕАЭС начнет свою работу в марте 2024 года, сообщили «Известиям» в Министерстве финансов России.

Через эту онлайн-платформу предприниматели из России и ЕАЭС смогут продавать свою продукцию в другие государства без существенных административных издержек.

Площадка призвана увеличить объемы экспорта драгоценностей из РФ и стран союза. Сейчас доля продаж украшений из ЕАЭС на мировом рынке – менее 1%. Эксперты считают, что внедрение платформы снизит число подделок, но есть риск монополизации рынка государством.

На первом месте при создании маркетплейса стоит задача обеспечить максимально быструю доставку заказа покупателю – для этого нужно выстроить оптимальную логистику, подчеркнула Юлия Гончаренко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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