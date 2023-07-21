РЖД планирует обеспечить вокзалы гибридными электростанциями

Инженеры стартапа «ВиндДрайвИнжиниринг» разработали проект гибридной ветросолнечной электростанции для железнодорожных станций, пишут «Известия».

Первые две установки разместят на крышах самарского и ульяновского вокзалов к декабрю 2023 года. Если испытания окажутся успешными, такие устройства появятся на объектах железной дороги по всей России.

– Такая установка может использоваться в качестве альтернативного источника нетяговой энергетики в контуре проводимых холдингом мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, снижению углеродного следа, – пояснили в организации.

Идея создания гибридной станции была представлена и победила на конкурсе инновационных проектов, проведенном правительством Ульяновской области и ОАО «РЖД».