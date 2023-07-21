На вторичный рынок приходится почти 70% ипотечных сделок

Аналитики Домклик изучили структуру выданных ипотечных кредитов за первое полугодие 2023 года и выделили ключевые тенденции в её динамике. Эксперты отмечают рост доли новостроек и индивидуального жилищного строительства (ИЖС) при сохраняющемся доминировании вторичного жилья

Аналитики Домклик изучили структуру выданных ипотечных кредитов за первое полугодие 2023 года и выделили ключевые тенденции в её динамике. Эксперты отмечают рост доли новостроек и индивидуального жилищного строительства (ИЖС) при сохраняющемся доминировании вторичного жилья

Распределение ипотеки по типам кредитов: на приобретение первичного и вторичного жилья, на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Остальное включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные по всей России за период с января 2022 года по июнь 2023-го.

Несмотря на то, что в первом полугодии 2023 года доля вторичного рынка (67–72%) была ниже, чем во втором полугодии 2022 года (73–77%), вторичное жильё по-прежнему доминирует в структуре выданных ипотечных кредитов. Кроме того, число сделок в 2023 году превысило данные за второе полугодие 2022 года на 8,2%.

Вес первичного рынка, наоборот, увеличился за полгода — с 16–22% до 20–26%. При этом количество выдач также существенно возросло — на 28,1%. По данным аналитиков Домклик, укреплению первичного рынка способствовало расширение условий программ «Семейная ипотека» и «Ипотека для IT» в начале года.

В 2023 году быстро рос рынок ИЖС: если во втором полугодии 2022 года доля ИЖС составляла 3–4%, то к июню 2023 года она выросла до 8%. Кроме того, за 6 месяцев 2023 года было заключено на 81,6% больше сделок, чем во втором полугодии 2022 года. Быстрый рост спроса на индивидуальное строительство обусловлен распространением льготной ипотеки на ИЖС и рядом законодательных реформ.

В июне жилищное кредитование развивалось динамично. Этому способствовала высокая привлекательность рынка ИЖС (8,8 тыс. выдач, рост на 6,3% по сравнению с маем) и вторичного рынка (75,2 тыс. выдач, +4,3%), а также стабильно высокий спрос на первичное жильё (25,4 тыс. выдач, -1,8%).

По количеству выдач ИЖС бьёт рекорды уже четвёртый месяц подряд и сегодня занимает 7,9% рынка ипотеки. По данным Домклик, в июне наибольший прирост доли ИЖС был отмечен в Республике Саха (Якутия) (+5,9%), Республике Тыва (+4,3%) и Карачаево-Черкесской Республике (+4,1%).

В структуре ипотеки продолжает доминировать вторичное жильё (67,5%). Наибольший прирост наблюдается в Республике Дагестан (+8,8%), Пензенской области (+7,2%) и Республике Северная Осетия — Алания (+6,3%). Среди крупнейших регионов по этому показателю лидируют Волгоградская область (+6,1%), Санкт-Петербург (+4,8%) и Краснодарский край (+3,6%).

По мнению аналитиков Домклик, повышенный спрос на вторичный рынок в июне объясняется тем, что покупатели ожидают роста ключевой ставки ЦБ. Кроме того, многие заёмщики переключились на вторичный рынок в связи с отменой околонулевой ипотеки от застройщиков весной этого года.