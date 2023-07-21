Число сделок по льготной ипотеке в 2023 году выросло на 37%

Аналитики Домклик Сбербанка изучили показатели выдачи льготной ипотеки в Сбере за первое полугодие 2023 года и выявили наиболее востребованные ипотечные программы с господдержкой.

В первом полугодии 2023 года заёмщики заключили около 200 тыс. сделок по льготным программам. По данным Домклик, это на 37,3% больше, чем во втором полугодии 2022 года.

В июне спрос на льготную ипотеку сохранялся на очень высоком уровне: количество выдач составило 41,5 тыс. Доля льготных кредитов в общем числе выдач практически не изменилась по сравнению с маем и составила 37,2% (-1,1%).

Аналитики отмечают, что новый равновесный уровень количества выдач (около 40 тыс.), который наблюдается с марта, значительно выше значений осени 2022 года (среднемесячное количество в период с сентября по ноябрь — около 20 тыс.).

Первое полугодие 2023 года было отмечено существенным укреплением спроса на «Семейную ипотеку»: с января по июнь число выдач увеличилось в три раза, а доля программы в общем количестве выдач — с 11% до 16,3% в июне (-0,7% с мая). В период с февраля по апрель «Семейная ипотека» лидировала среди льготных ипотечных программ. Это стало возможным благодаря тому, что с начала года в программе смогли участвовать семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. В июне «Семейную ипотеку» чаще всего оформляли в Республике Адыгея (33,5%), Республике Хакасия (27%) и Краснодарском крае (25,2%).

В мае на первое место вновь вышла «Господдержка», доля которой в общем количестве выдач по итогам июня составила 17,6% (-0,3% с мая). Это стало следствием активизации заёмщиков на рынке ИЖС, где большинство выдач приходится именно на «Господдержку» (в мае — июне доля «Господдержки» в общем количестве выдач на кредитование ИЖС составила 61–62%). Наибольший процент выдач «Господдержки» зафиксирован в удалённой Республике Хакасия (27,9%), а также в обеих столицах (Санкт-Петербург — 27,3%, Москва — 25%).

Спрос на «Ипотеку для IT» в этом году также вырос: с марта количество выдач по этой программе не опускалось ниже 1 тыс., а доля в общем числе кредитов увеличилась с 0,5% в январе до 1,1% в июне. Причина — смягчение условий выдачи: в январе 2023 года минимальная зарплата, необходимая для получения кредита, снизилась со 150 до 120 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках (кроме Москвы) и со 100 до 70 тыс. рублей в других населённых пунктах.

Доля «Дальневосточной ипотеки» в общих выдачах осталась прежней — 2,3%.