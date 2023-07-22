Почти половине иркутян ночью снится работа

Аналитики сервиса SuperJob опросили трудоустроенных представителей экономически активного населения из Иркутска и выяснили, скольким гражданам снится работа. Результаты есть у SIA.RU.

Всего трудовые будни видят 42% иркутян. Женщины видят работу во сне чаще мужчин – 47% против 35% соответственно, а респонденты до 34 лет – чаще старшего поколения – 49% против 33%. Чем выше доход горожан, тем реже их посещают сновидения о работе: если среди граждан с зарплатой менее 50 тыс. руб. об этом рассказали 46%, то среди опрошенных с доходом более 80 тыс. руб. – только 33%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп о том, что им снится работа, чаще всего говорят специалисты, по долгу службы много общающиеся с людьми, – менеджеры по работе с клиентами – 47%, учителя – 45% – и менеджеры по продажам – 43%. Реже всего сны о работе посещают системных администраторов – 17% – и дизайнеров – 21%.