Самые популярные водоемы Иркутска оказались опасными для купания

Управление Роспотребнадзора по Приангарью провело лабораторные исследования качества воды и пришло к выводу, что самые популярные водоемы Иркутска являются опасными для купания, рассказали в мэрии.
В частности, плавать запрещено:
- в нижнем бьефе плотины Ангары;
- в зоне пляжа на Якоби;
- в заливе около острова Юность;
- в районе ледокола «Ангара»;
- в поселке Горького, где расположено место массового отдыха на реке Иркут.
Установлено превышение гигиенических нормативов по энтерококкам/стрептококкам и колиформным бактериям. Купание в такой воде или использование ее в пищу может привести к кишечной инфекции.