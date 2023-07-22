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Самые популярные водоемы Иркутска оказались опасными для купания

Управление Роспотребнадзора по Приангарью провело лабораторные исследования качества воды и пришло к выводу, что самые популярные водоемы Иркутска являются опасными для купания, рассказали в мэрии.

В частности, плавать запрещено:

  • в нижнем бьефе плотины Ангары;
  • в зоне пляжа на Якоби;
  • в заливе около острова Юность;
  • в районе ледокола «Ангара»;
  • в поселке Горького, где расположено место массового отдыха на реке Иркут.

Установлено превышение гигиенических нормативов по энтерококкам/стрептококкам и колиформным бактериям. Купание в такой воде или использование ее в пищу может привести к кишечной инфекции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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