Самые популярные водоемы Иркутска оказались опасными для купания

Управление Роспотребнадзора по Приангарью провело лабораторные исследования качества воды и пришло к выводу, что самые популярные водоемы Иркутска являются опасными для купания, рассказали в мэрии.

В частности, плавать запрещено:

в нижнем бьефе плотины Ангары;

в зоне пляжа на Якоби;

в заливе около острова Юность;

в районе ледокола «Ангара»;

в поселке Горького, где расположено место массового отдыха на реке Иркут.

Установлено превышение гигиенических нормативов по энтерококкам/стрептококкам и колиформным бактериям. Купание в такой воде или использование ее в пищу может привести к кишечной инфекции.