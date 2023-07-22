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Обновлена стела на въезде в Усть-Илимск: как она выглядит

Стелу на въезде в Усть-Илимск Иркутской области обновили в честь 50-летия населенного пункта – как она теперь выглядит, показала мэр Анна Щекина.

 

«Обновленную стелу украшают металлические панно с видами города и природы нашего края. Их создал мастер по резьбе по металлу Андрей Патраков. Потом планируется, что на ней будет сделана подсветка. Также устанавливается видеонаблюдение», – рассказала градоначальник.

Средства на работы выделили из городского бюджета. Подрядчику удалось уложиться в намеченные сроки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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