Обновлена стела на въезде в Усть-Илимск: как она выглядит

Стелу на въезде в Усть-Илимск Иркутской области обновили в честь 50-летия населенного пункта – как она теперь выглядит, показала мэр Анна Щекина.

«Обновленную стелу украшают металлические панно с видами города и природы нашего края. Их создал мастер по резьбе по металлу Андрей Патраков. Потом планируется, что на ней будет сделана подсветка. Также устанавливается видеонаблюдение», – рассказала градоначальник.

Средства на работы выделили из городского бюджета. Подрядчику удалось уложиться в намеченные сроки.