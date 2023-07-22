Сценическое оборудование обновят в Иркутском музыкальном театре впервые за 30 лет

Верхнюю механику сцены обновят в Иркутском музыкальном театре имени Загурского впервые за более чем 30 лет – работы уже начались, рассказали в культурном учреждении.

Эта часть состоит из штанкетов, софитных ферм, приводов, лебедок, дороги занавеса. Данный комплекс позволяет менять декорации, помогает управлять осветительной аппаратурой, тем самым создавая динамику сценографии.

Известно, что действующее сценическое оборудование функционировало с момента строительства здания театра, то есть еще с конца 80-х годов. За это время оно устарело: часть механизмов вышла из строя, а оставшиеся не соответствуют современным требованиям.

На данную модернизацию из областного бюджета было выделено 217 миллионов рублей. Работы проводит Asia Music Company. Все штанкеты и софитные фермы изготовлены на собственной фабрике организации в Иркутске. Чтобы приступить к ремонту, театр завершил предыдущий сезон практически на месяц раньше.

На данном этапе завершен демонтаж старого комплекса верхней механики. Идет подготовка к установке нового оборудования. Современная система управления позволит заранее прописывать сценарий подъема декораций, регулировать его точность и скорость.

Это значительно облегчит работу помощников режиссера и машинистов сцены, которые контролируют этот процесс. У режиссеров и художников появится больше возможностей для воплощения в жизнь творческих фантазии, что поможет сделать спектакли еще динамичнее и зрелищнее.

Частичный запуск нового оборудования будет произведен к Международному музыкальному фестивалю «Звезды на Байкале», который пройдет в Иркутске с 5 по 14 сентября.

Завершение модернизации и открытие 83-го театрального сезона намечено на октябрь.