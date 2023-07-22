Доля рынков в обороте розничной торговли Приангаря с начала века сократилась в 15 раз

Аналитики Иркутскстата подсчитали, сколько, по данным на 2023 год, составляет доля рынков в обороте розничной торговли Приангаря, и пришли к выводу, что это значение сократилось практически в 15 раз с 2000-го, рассказали в пресс-службе организации.

«В 1990-х и начале 2000-х годов рынки играли значительную роль в торговле региона, там приобретали практически все – от продуктов до запчастей. В 2000 году на рынках области продавалось 44% всех товаров», – пояснили аналитики.

С середины 2000-х годов ситуация начинает меняться: появляются первые торговые сети, открываются специализированные магазины. Значение рынков снижается, как и их количество.

В настоящее время в области действуют всего пять рынков, имеющих специальное разрешение на торговлю. Три из них – сельскохозяйственные на 218 мест, два – универсальные на 441 место.

Среднедневная выручка с одного места – около 11 тыс. рублей. На рынках и временных ярмарках покупается менее 3% всех проданных в розницу товаров. В основном тут приобретают мясо, свежие овощи, фрукты и картофель.