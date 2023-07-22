Центральные улицы Иркутска остались без света: электричество вернут лишь ближе к ночи

Работники ИЭСК приступили к аварийно-восстановительным работам на двух участках кабельных линий в Иркутске после того, как несколько улиц частично остались без света, рассказали в организации.

«В одном случае повреждение уже обнаружено, во втором поиск места и диагностика продолжаются. Под отключение частично попадают дома на улицах Желябова, Сухэ-Батора, Богданова, Пролетарская, Декабрьских Событий, Уткина, Ямская и Подаптечная», – говорится в сообщении.

В работах задействовано более 10 человек и пять единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 22:00.

Известно, что кабельные линии проложены под землей, поэтому определение места повреждения и восстановление требуют участия большого количества специалистов и спецтехники.

Работы состоят из нескольких обязательных этапов, поэтому требуют продолжительного времени.