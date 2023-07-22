Попасть в Иркутское суворовское училище пытались люди из разных регионов России

Первых курсантов суворовского училища набирают в Иркутске – поступить в организацию пытались люди из разных регионов страны, рассказали в организации.

«Вступительные испытания окончены, и должен сказать, что кандидаты на зачисление были не только из нашего региона. Амурская область, Белгородская область, Москва, Санкт-Петербург, Приморье, Ставрополье и это далеко не полный список», – рассказал начальник учреждения Александр Золотухин.

В училище поступило около 500 заявлений. Ребята проходили испытания в течение 15 дней: они сдавали русский, математику, иностранный язык, психологический тест, проверялась их физподготовка, а также здоровье.

Чуть меньше половины ребят, 205 человек, успешно прошли конкурсные испытания и вошли в список, который сейчас находится на рассмотрении в центральной приемной комиссии. В пятый, шестой и седьмой классы зачислят по 60 человек. Соответствующий приказ будет опубликован на сайте Министерства обороны.