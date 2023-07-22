Дожди и грозы нагрянут в Иркутскую область в воскресенье

Синоптики предупредили об ухудшении обстановки за окнами в Иркутской области – непогода придет в регион уже завтра. Прогноз опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«23 июля днем в западных районах, в горах Восточного Саяна, 24 июля по области местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, при грозах порывы северо-западного ветра 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Несмотря на ненастные явления по области, и, в частности, в Нижнеудинском районе, в Иркутске будет тепло: днем воздух прогреется до +28 градусов, осадки здесь не предвидятся.