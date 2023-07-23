Электричество спустя полдня вернули на центральные улицы Иркутска: сейчас оно снова пропало

Несколько центральных улиц Иркутска вчера частично остались без света – на восстановление потребовалось примерно полдня. Сегодня утром электричество вновь пропало – линии вновь будут ремонтировать, рассказали в пресс-службе ИЭСК.

«22 июля в 22:25 электроснабжение по улицам Декабрьских Событий, Иосифа Уткина, Подаптечная, Ямская, которые частично попадали под отключение, было восстановлено. Однако позже произошло повторное отключение», – сообщили в организации.

Причина – еще одно повреждение кабеля, которое было невозможно обнаружить без ликвидации первого. К работам привлечены бригада, специалисты служб кабельных линий и изоляции. Всего задействовано семь человек и четыре единицы спецтехники.

Ориентировочное время возвращения света людям – 20:00.