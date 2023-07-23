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Двое детей пошли кататься на тарзанке в Ангарске: один погиб, второй попал в реанимацию

Подростки пошли кататься на тарзанке вчера поздно вечером в реке Китой в Ангарске Иркутской области – при купании один ребенок утонул, второй пострадал и находится в реанимации, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в районе садоводства «Островок». Взрослые услышали детские крики и отправились на помощь. Как выяснилось, на месте были двое братьев 2011 и 2014 года рождения, которые пришли попрыгать в воду с тарзанки и в какой-то момент начали тонуть.

Людям удалось спасти только младшего мальчика – его передали медикам. Второй ребенок погиб – его тело нашли на дне водоема, вернуть к жизни подростка не получилось.

«Причиной произошедшего стало нахождение несовершеннолетних на водоеме без надзора и купание в необорудованном месте. На берегу повсеместно установлены запрещающие знаки и аншлаги, информирующие об опасности», – резюмировали в МЧС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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