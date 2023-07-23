Рейс Иркутск – Новосибирск отменили из-за неисправности судна

Доследственная проверка началась после отмены рейса Иркутск – Новосибирск: полет не состоялся из-за неисправности воздушного судна, рассказали в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СКР.

Установлено, что вчера утром в Иркутске во время предполетного осмотра самолета Embraer 170 была обнаружена техническая неисправность – обрыв двух вспомогательных тяг в левом крыле. Рейс пришлось отменить. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются.

Доследственая проверка проводится по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта» УК РФ.