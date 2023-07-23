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На достройку проблемной школы в Слюдянке потратят 375 млн рублей

Подрядчика на достройку проблемной школы №1 в Слюдянке Иркутской области определят до 15 сентября – ему заплатят 375 млн рублей за выполнение оставшейся части работ, рассказали в пресс-службе регионального правительстве.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

Строительство нового здания было остановлено подрядчиком ООО «Домострой Профи» с декабря прошлого года, в феврале контракт с ним расторгли. В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело.

Готовность объекта в настоящее время составляет 53%. В бюджете на этот год предусмотрено 87 млн рублей для возобновления строительства. Для работ собираются выбрать ответственную организацию.

Пока дети будут учиться в других школах – вопрос их распределения по учебным заведениям решат до середины августа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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