Предложение квартир и апартаментов дороже 100 млн рублей в Москве выросло на 6,5%

По данным компании Skolkovo Realty, в июне 2023 года предложение недвижимости стоимостью свыше 100 млн рублей достигло отметки в 5689 объектов. Основная доля предложения в этом ценовом сегменте сейчас представлена на вторичном рынке. Так, в готовом сегменте продаётся 76,31% (4341) всех квартир и апартаментов Москвы со стоимостью свыше 100 млн рублей.

За год – с июня 2022 года по июнь 2023 года – количество продаваемых в Москве объектов недвижимости стоимостью дороже 100 млн рублей выросло на 6,47% или на 346 объектов. Так, летом прошлого года в этом сегменте было представлено 5343 лота.

Во вторичном сегменте недвижимость с ценой выше 100 млн рублей за год произошло снижение числа лотов. Количество объектов в продаже снизилось на 2,85% или на 127 объектов.

На первичном рынке Москвы, наоборот, зафиксирован значительный рост числа предложений с указанным ценником. Сейчас в этой категории продаётся 1348 объектов, что на 54,05% больше, чем в июне 2022 года. В абсолютных цифрах рост составил 473 объекта.

На данный момент самый дорогой объект Москвы оценивается в 3,5 млрд рублей. В рамках этого бюджета можно приобрести пентхаус площадью более 450 кв. м., который располагается в новом сданном проекте. Комплекс располагается в ЦАО Москвы.