Новости

Осколки беспилотника обнаружили в Москве

На Комсомольском проспекте, 17, обнаружены осколки беспилотника. Об этом пишет ТАСС.

Информации о пострадавших пока нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Стратегию устойчивого развития туризма обсудили на конференции ассоциации «Байкал без пластика»
Более 490 гостиниц, турбаз и санаториев работает в Иркутской области
Иркутск попал в топ городов для командировки мечты
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес