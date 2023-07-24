На Комсомольском проспекте, 17, обнаружены осколки беспилотника. Об этом пишет ТАСС.
Информации о пострадавших пока нет.
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Новости
Осколки беспилотника обнаружили в Москве
На Комсомольском проспекте, 17, обнаружены осколки беспилотника. Об этом пишет ТАСС.
Информации о пострадавших пока нет.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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