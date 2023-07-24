Как бюджетный дефицит повлияет на население России?

В этом году бюджет страны вновь стал дефицитным. Власти уже заявил об увеличении объемов госдолга и о фронтальном сокращении незащищенных статей расходов на 10% в 2024 году. О том, как это отразится на финансовых интересах граждан рассказало издание Московский Комсомолец.

«Сокращение расходных статей – это творческий процесс. Пока Минфин говорит бюджетополучателям, чтобы они сами решили, где могут ужаться. Естественно, речь не идет о социальных расходах, то есть сокращение не коснется пособий, пенсий. Речь идет в основном о необязательного рода тратах, например, инвестиционных», – говорит директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

Также будут резаться какие-то закупки, и вполне возможно, что ведомства начнут сокращать вакансии, чтобы уменьшить фонд заработной платы.

«В части сокращения финансирования или его переноса на более поздние сроки можно волноваться, скажем, за охрану окружающей среды», – дополняет аналитик финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман.

По словам Буклемишева, последствия привыкания к дефициту бюджета незаметны в начале, но если ситуация продлится, то со временем они становятся хроническими. В 90-е годы, когда все говорили «дефицит в 5-10% – это ничего страшного, переживем», а кончилось все разрушительным кризисом, дефолтом и необходимостью серьезно резать расходы.

«Сейчас дефицит бюджета не выглядит таким уж смертельным. Я ожидаю по году 5–6 трлн рублей. Это легко можно профинансировать и за счет резервов, и за счет остатков, которые имеются в казначействе. Проблемой ситуация станет, если хронический дефицит перейдет на следующий год, затем на второй, третий. Тогда будет ясно, что покрыть его только заимствованиями не получится. Нужно будет либо отбирать деньги у тех, кто на них уже «сидит», – у бюджетополучателей, либо повышать налоги», – заключает он.