Названы самые престижные профессии в 2023 году

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, какие профессии соискатели из Иркутской области считают наиболее и наименее престижными, а также сравнили результаты подобного опроса 2-летней давности.

Наиболее престижные профессии

На верхней сточке рейтинга наиболее статусных профессий оказались программисты, разработчики и IT-специалисты (это выбор 21% респондентов), они набрали даже больший вес, чем директора, топ-менеджеры (второе место, 14%) и президент (третье место, 12%). В первой десятке также – предприниматели, инженеры, врачи, нефтяники, финансовые директора и аналитики. В варианте «другое» сами соискатели предложили такие профессии как летчик, архитектор, химик и фотограф.

Любопытно, что профессия госслужащего оказалась в топе-10 обоих рейтингов – престижных и непрестижных профессий – 7% опрошенных считают ее почетной (5 место), а 6% оценили ее как низкую по статусу (8 место в топе наименее престижных профессий).

Если сравнивать результаты этого года с аналогичным опросом, проведенным в 2020 году, из первой десятки престижных выбыли сразу три профессии: финансист, юрист и бухгалтер. При этом добавились другие три специальности: нефтяник, финансовый директор и аналитик.

Самый большой рост престижности коснулся всех новичков в топ-10: привлекательность профессии нефтяника выросла в 3,9 раз (с 1% до 4%), аналитика и финансового директора - в 3,5 раз (с 1% до 3%). Статус самой престижной профессии – программиста – также вырос за прошедшие годы в 1,3 раза, с 17% до 21%.

Наименее престижные профессии

«Черный список» возглавила профессия уборщика или уборщицы (15%), далее идут дворник (12%) и разнорабочий (10%). В десятке профессий с самым низким статусом по оценке соискателей также – оператор call-центра, охранник, грузчик, ассенизатор, курьер и продавец. В варианте «другое» респонденты предложили профессии гардеробщика, блогера и художника.

В нынешний анти-рейтинг (топ-10) добавились такие профессии как оператор call-центра, охранник и ассенизатор, и, наоборот, из него «ушли» преподаватели и учителя, которые в 2020 году были на 4 месте в списке самых непрестижных профессий (сейчас они в этом списке на 14-м месте, 2%).

«Для большинства соискателей престиж профессии определяется величиной зарплаты: 71% опрошенных выбрали такой вариант ответа. На втором и третьем местах оказались варианты о том, что престижная профессия пользуется уважением в обществе и приносит большую пользу обществу (по 48%). Интересно, что значимость нематериальных факторов за последние два года снизилась, тогда как финансового – а именно, величины зарплаты – осталась неизменной» – отметила Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.