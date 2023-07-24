Финансовые пирамиды маскируются под игры

Потери пользователей «бизнес-симуляторов» за 2023 год могут достигать $6 млн. Об этом узнали «Известия»

Сейчас большинство пирамид – это небольшие анонимные проекты с коротким сроком жизни и незначительной суммой участия, рассказали в Центробанке. Организаторы таких схем таргетируют предложения с учетом возраста и предпочтений потенциальных участников, а для продвижения активно используют соцсети и мессенджеры.

– Пользователей завлекают быстрой возможностью заработать деньги, приняв участие в компьютерной игре – симуляторе бизнеса, – сказал он. – Это, например, такие проекты, как Golden Mines, Rich Birds, Plants vs Zombies Mining Farm и другие. Создатели таких приложений уверяют, что при вложениях в 2-5 тыс. рублей и должных навыках стратега можно развить свой игровой бизнес и получить реальные деньги с возможностью их вывода.

Доход формируется либо за счет привлечения дополнительных игроков, которые будут делать покупки, либо роста покупок действующих игроков, пояснил доцент кафедры экономики и информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

– Но обещание на вывод средств в определенный момент просто перестает выполняться. Все вложенные деньги исчезают, – сказал он.