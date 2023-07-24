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Альфа-Банк выплатит до 15% кэшбэка за оплату счёта и чаевых в ресторанах через сервис «нетмонет»

При оплате счёта или чаевых в ресторанах по Альфа-Карте через сервис «нетмонет», принадлежащий Альфа-Банку, гости ресторанов получат повышенный кэшбэк.

Обычно только гости платят в ресторанах, а Альфа-Банк и «нетмонет» придумали, как сделать так, чтобы и они зарабатывали на том, что посещают любимые места. На первую транзакцию при оплате счёта или чаевых через «нетмонет» новые клиенты, оформившие Альфа-Карту с 11 июля по ссылке, получат 15%. Этот кэшбэк будет начисляться, пока его сумма не достигнет 1000 рублей. Начиная со второй оплаты, клиенты также будут получать кэшбэк размером в 5%.

Все клиенты Альфа-Банка, оплачивающие счёт или чаевые в кафе и ресторанах через «нетмонет» по уже существующей Альфа-Карте, получат 5% кэшбэка. Количество транзакций не лимитировано. Кэшбэк начисляется при оплате от 300 рублей.

«нетмонет» — первый сервис электронных чаевых. К нему подключено более 13 тысяч активных ресторанов.

Заказать карту можно уже сейчас. Акция действует до 10 сентября 2023 года.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:LdtCK6vqz

/ Сибирское Информационное Агентство /
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