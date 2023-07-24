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Альфа-Банк запустил отраслевое предложение для ресторанов — это поможет снизить расходы и повысить лояльность персонала

Готовое решение помогает рестораторам меньше платить за эквайринг, повысить скорость и качество сервиса в заведении, а также увеличить количество гостей и доход сотрудников.

Участники рынка могут увеличить выручку за счёт торгового эквайринга на 30%. В рамках предложения действует бесплатное обслуживание счёта и торговый эквайринг за 1% на 3 месяца, специальные тарифы на старте бизнеса, кэшбэк 5% по бизнес-карте.

А ещё в банке дают скидку 50% на установку и настройку «под ключ» системы автоматизации iiko. Система управляет процессами в ресторане — продажами, складом, кухней, доставкой, персоналом, финансами, поставщиками и программой лояльности для гостей. Выгода за обслуживание составит до 5 тыс. рублей в первые три месяца.

Ещё один бонус программы – сервис безналичных чаевых «нетмонет»: гости могут оплатить счёт и чаевые по QR-коду, не дожидаясь официанта. Здесь тоже можно экономить на приёме платежей – комиссия составит 0,9 %. Благодаря сервису  «нетмонет», персонал сможет получать на 30% чаевых больше, а оборачиваемость столов увеличится на 15%.

«Мы постоянно изучаем интересы и потребности наших клиентов. Рестораны — это бизнес со своей спецификой, сезонностью и другими важными нюансами. Им важно зарабатывать, эффективно тратить деньги, обучать персонал, организовать программу лояльности, организовать удобную оплату для посетителей. Все это обеспечим мы в рамках нашего сервиса», — руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Предложением пользуется уже более 1300 ресторанов. Подключить спецпредложение для ресторанов и узнать подробности можно на сайте.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:LdtCK7GKv

/ Сибирское Информационное Агентство /
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