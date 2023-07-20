Мобильный банк Альфа-Онлайн возглавил сразу два рейтинга в исследовании Markswebb — ежедневный банкинг (Daily Banking) и цифровой офис (Digital Office). Альфа-Онлайн с большим отрывом собрал максимальное количество баллов среди всех банков. Альфа-Онлайн работает на всех смартфонах. Его не нужно скачивать и обновлять. В нем наиболее удобно решать задачи, с которыми обычно обращаются в офис банка, а также управлять личными финансами в нём проще и быстрее, чем в других мобильных банках. Эксперты Markswebb высоко оценили широкий функционал Альфа-Онлайн, не уступающий приложению, — идентификация по Face ID, оплату по QR, сканер номеров телефона и удобная навигация и сквозной поиск.

Daily Banking Альфа-Банка занял 1 место среди всех банков. Это самый удобный банк в браузере смартфона для ежедневных задач. По мнению экспертов Markswebb, у Альфа-Банка лучшее управление инвестиционными продуктами на рынке, самые удобные переводы от другого лица на рынке, а также сканер номера телефона. Только пользователи Альфа-Банка могут ознакомиться с информацией по комиссиям за платежи и переводы до ввода реквизитов и увидеть фото нарушения при оплате штрафа.

Цифровой офис Альфа-Банка также занимает 1 место — он обладает уникальными возможностями: подача заявлений на оспаривание карточной операции и на перевод пенсии с возможностью сразу открыть счет, оплата полиса ВЗР в форме покупки с выбранной карты или счета. Это самый удобный цифровой офис в браузере смартфона.

Также эксперты отметили удобный вход в Альфа-Онлайн, идентичный приложению по Face и Touch ID, QR-оплату товаров и услуг через банк в мобильном браузере. Можно не только сканировать через камеру, но и загрузить картинку с QR-кодом из мобильного устройства. У Альфа-Онлайн также удобный сквозной поиск, с которым можно быстро найти нужный платеж, раздел, банкомат, офис Альфа-Банка или функцию в мобильном банке. А еще в Альфа-Онлайн удобный процесс работы с операциями по карте, например, оспаривание операции — уникальная возможность на рынке среди других банков в мобильных браузерах.

Mobile Web Banking Rank — исследование цифрового клиентского опыта в вэб-версиях банковских приложений. Оно показывает, насколько успешно банки устраняют функциональный и технический разрыв между нативными и вэб-приложениями.