Банк Солидарность напомнил об официальных информационных каналах банка

В связи с большим количеством вопросов, поступающих в чат мобильного приложения Банка, Банк Солидарность заверил, что будет оперативно отвечать на них в официальных информационных каналах Банка:

t.me/solidaritybank

vk.com/bank_solidarity

"Наиболее часто задаваемым вопросом сейчас, безусловно, является вопрос «работают ли карты UnionPay Gold Солидарность за рубежом?». Если вы сейчас находитесь за пределами РФ, рекомендуем как можно скорее снять наличные денежные средства с карты. На территории Российской Федерации карты продолжают работать в штатном режиме", – сообщают в Банке.