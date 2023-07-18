Примсоцбанк приглашает на «Распродажу кредитов»!

Только 20 и 21 июля в Примсоцбанке пройдёт «Распродажа кредитов». В рамках акции можно будет оформить кредит по сниженной ставке – 6,9%.



- Летом, в сезон отпусков спрос на кредитные продукты традиционно высок. И в этом месяце – 20 и 21 июля - мы предлагаем оформить кредит на отличных условиях. Воспользоваться денежными средствами для покупки нужного вам товара или турпутевки вы сможете в этот же день, - комментирует Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Срок действия акции

20.07.2023 - 21.07.2023