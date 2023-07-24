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В Примсоцбанке можно открыть "Золотой" и "Серебряный" вклады

Примсоцбанк расширил линейку вкладов. Теперь, клиенты могут открыть вклады «Золотой» и «Серебряный», привязанные к обезличенным металлическим счетам (ОМС).

Ставка по вкладу «Золотой» составляет 9,4%. Вклад открывается на 367 дней. Минимальная сумма вклада 100 000 рублей. Проценты начисляются по окончании срока вклада. Капитализация не предусмотрена. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования». Вклад открывается при условии одновременного оформления договора ОМС в золоте не менее чем на 50 граммов. ОМС не менее 40% от доли привлеченных средств. Пролонгация и открытие вклада в пользу третьего лица недоступны.

Ставка по вкладу «Серебряный» составляет 9,4%. Вклад открывается на 367 дней. Минимальная сумма вклада– 100 000 рублей. Проценты начисляются по окончании срока вклада. Капитализация не предусмотрена. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования». Вклад открывается при условии одновременного оформления договора ОМС в серебре не менее чем на 1 кг. ОМС не менее 40% от доли привлеченных средств. Пролонгация и открытие вклада в пользу третьего лица недоступны.

В случае расторжения договора ОМС раньше срока окончания совместно открытых депозитов/не поддержания среднедневного остатка на счёте ОМС в размере не менее, чем на дату открытия счета ОМС, годовая процентная ставка за весь срок вкладов, устанавливается в размере 5%.

Подробную информацию о вкладах от Примсоцбанка Вы можете узнать на официальном сайте банка или по телефону Единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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