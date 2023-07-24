Примсоцбанк выдает кредиты юрлицам по программе субсидирования

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" активно продолжает выдавать кредиты юридическим лицам по программе субсидирования. По словам экспертов банка, каждый 3 кредит в 2023 году выдан по данной программе.

Отметим, одно из важных условий программы: заёмщик на день заключения кредитного договора на развитие предпринимательской деятельности должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства.

На какие цели выдается кредит:

• пополнение оборотных средств;

• инвестиционные цели;

• рефинансирование других кредитов.

Для ознакомления ссылка на Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 1764 (ред. от 16.08.2022) "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке".

Узнать подробности о программе субсидирования можно на официальном сайте банка, в офисах банка или по телефону Единой справочной службы: 8-800-350-42-02.