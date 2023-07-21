Россельхозбанк проанализировал профиль заемщика сельской ипотеки

За первое полугодие 2023 года более 5 тыс. семей улучшили жилищные условия по программе сельской ипотеки. Заемщики – преимущественно семейные пары – предпочитают покупку готового жилья. Больше всего кредитов выдано в Республиках Татарстан, Башкортостан, Удмуртия.

РСХБ за 6 месяцев выдал более 19 млрд руб. кредитов в рамках программы сельская ипотека.

Наибольшим спросом за этот период программа пользовалась у жителей Республик Татарстан (выдано 1,2 млрд руб. кредитов по программе) и Башкортостан (1,1 млрд руб.), на которые пришлось по 6% выдач. В число лидеров по выдаче кредитов по сельской ипотеке также вошли Республика Удмуртия (1,04 млрд руб. и 5% от всех выдач) и Оренбургская область (0,7 млрд руб. и 4% от всех выдач).

При этом подавляющее большинство заемщиков предпочитают покупку готового дома с участком: на эти цели направлено 83,5% средств. На долю индивидуального жилищного строительства приходится 16,5% средств.

Большинство выданных кредитов сельской ипотеки приходится на семейные пары. Средний возраст заёмщика составляет 38 лет.

«Сельская ипотека — это один из драйверов развития сельских территории по всей России. Люди активно интересуются жизнью в сельской местности, но им далеко не всегда хватает накоплений на покупку или строительство дома. Повышение лимитов с 3 млн. рублей до 6 млн. рублей по программе расширяет возможности наших клиентов для строительства и приобретения жилья в сельской местности. В рамках выделенного на текущий год лимита по программе РСХБ планирует выдать более 40 млрд. рублей кредитов по сельской ипотеке», - отметил Олег Коркин, заместитель директора Департамент розничного бизнеса Россельхозбанка.

Для удобства клиентов работают цифровые сервисы Своё Село и Свое Жилье, где можно найти дом, квартиру, участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек и воспользоваться услугами по сопровождению кредита. На ресурсе представлено более 2 тыс. типовых проектов загородных домов.

С начала запуска программы сельской ипотеки весной 2020 года Россельхозбанк выдал свыше 180 млрд рублей, которые были направлены на решение жилищного вопроса более чем 85 тысяч семей. Три четверти сельской ипотеки россияне оформляют в Россельхозбанке.