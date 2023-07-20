В Россельхозбанке состоялась защита проектов развития сельского туризма

В Россельхозбанке прошла очная защита проектов развития сельского туризма в рамках их конкурсного отбора для предоставления гранта «Агротуризм» в 2024 году. Предложения победителей по путешествиям за город можно будет найти на агрегаторе Своё За городом. Мнениями о конкурсе поделились Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российский Федерации Оксана Лут, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе и Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Фермеры из 58 регионов России привезли в столицу страны 136 проектов в сфере агротуризма. Заявители защищали проекты для получения гранта «Агротуризм» размером от 3 до 10 млн рублей. Средства можно направить на приобретение туристического инвентаря и техники, обустройство контактных ферм, создание объектов показа и средств размещения туристов, то есть на создание и развитие туристской инфраструктуры.

«Россельхозбанк подходит к реализации туристического потенциала сельских территорий комплексно. Мы обучаем фермеров принимать гостей, развиваем агрегатор агропутешествий Своё За городом, помогаем продвигать сельский туризм. По мнению экспертов РСХБ, в ближайшей перспективе агротуризм привлечёт до 7 млн туристов в год, 60% из которых будут самостоятельно путешествовать по сельским территориям. Для фермеров это важный и перспективный источник дохода. Кстати, скоро предложения победителей конкурса также можно будет найти на сайте Своё За городом», – прокомментировала Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Конкурсанты представили целую палитру туристических проектов, способную удовлетворить вкусы самого искушённого путешественника.

Например, глава КФХ Юрий Химичев хочет сформировать в Ростовской области винодельческий кластер и создать инфраструктуру для приёма гостей, где каждый желающий сможет продегустировать плоды российского виноделия и с комфортом провести время.

Надо больше экзотики? Псковский предприниматель Алексей Корочкин намерен открыть центр гостеприимства на… улиточной ферме полного цикла.

А в Курганской области у главы КФХ Алёны Тарасовой может появиться территория круглогодичного отдыха в формате глэмпинга под название «Сокровища Шингары» в окрестностях трёх озер (Большой, Средний и Малый Шингар) с возможностью конных прогулок, купания, рыбалки (в зарыбленном озере), поездках на квадроциклах, лодках с мотором, снегоходе (на определенных маршрутах) среди реликтовых деревьев.

Поддержка агротуризма – в фокусе Министерства сельского хозяйства.

«В 2024 году Минсельхоз планирует направить на поддержку агротуризма 700 млн рублей, мы видим у этого направления огромный потенциал, который пользуется растущим спросом у россиян. Поддержка со стороны государства поможет сельским территориям занять видную нишу на рынке туристических услуг», – отметила Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российский Федерации Оксана Лут.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе обратила внимание, что фермерские маршруты могут быть интересны крупным туроператорам.

«У конкурсантов горят глаза, и это самое важное: они живут тем, чем занимаются. За два дня мы увидели десятки интересных, продуманных, перспективных проектов. Уверена, что они интересны внутренним туристам, и потенциально могут быть интересны и иностранцам, когда они начнут активно путешествовать по России: традиционно иностранные туристы всегда интересовались «простым бытом россиян». На мой взгляд, у агротуризма хороший потенциал, чтобы попасть в ассортимент предложений крупных туроператоров», – поделилась мнением Майя Ломидзе.